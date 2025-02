El DT de la Roma apuntó furioso contra Boca por su intento de contratar a Leandro Paredes

La novela Leandro Paredes - Boca parece que cerró un capítulo en la historia de coqueteos y desencantos que podría continuar en el mercado de pases de junio luego de no llegar a un acuerdo económico entre las partes a pesar del deseo incuestionable que se demostraron ambas partes desde lo discursivo. Lo cierto que en los papeles faltó poner primera.

Paredes no llegaría al club en este mercado de pases que ya llegó a su fin pero en el cual Boca puede seguir incorporando hasta marzo por transferir jugadores al exterior una vez finalizado el período. Más allá de que en Argentina los rumores daban casi por hecho su regreso a la institución que lo vio crecer futbolísticamente, el entrenador de la Roma Claudio Ranieri afirmó que tenía claro cuál sería el desenlace: "Leí que se activaría una opción de renovación, pero no pude saber más del tema ya que me aboqué a otras cosas. Cuando se habló de Boca, yo estaba seguro de que se quedaría acá".