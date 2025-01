El DT de la Roma dejó mal parado a Leandro Paredes y le abrió las puertas a que vaya a Boca

Claudio Ranieri, el entrenador de Roma, habló de la posibilidad que tiene Leandro Paredes de volver a Boca Juniors en este mercado de pases y les respondió a los periodistas que le consultaron sobre esa situación: "Si Paredes quiere irse, no lo voy a impedir".

El reconocido entrenador italiano habló en conferencia de prensa sobre el futuro vínculo de su, por ahora, mediocampista con el conjunto argentino y aclaró: "Todos los rumores que escucho sobre Leandro son de ustedes, no de él".

Además, también fue tajante sobre su postura acerca de las intenciones de los jugadores, revelando que él no influirá en la posible partida de Leandro ni de ningún jugador a otro equipo: "Si él no quiere quedarse, yo no detendré a nadie".

Tras las declaraciones de Ranieri, los hinchas de Boca se ilusionan con la llegada del campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina. El dilema a resolver es si Paredes solicitará acelerar su salida del club italiano o esperará al próximo mercado de pases, en junio, donde sería jugador libre.

La actualidad del pase de Leandro Paredes a Boca según Gastón Edul

En las últimas horas, el reconocido periodista Gastón Edul, quien cubre el día a día de la selección nacional y tiene mucho contacto con los jugadores campeones del mundo, contó que Paredes está esperando el llamado de Boca, pero desde el club no se comunican con él hace más de una semana. Según el periodista de TyC Sports, Paredes "hizo todo lo que está a su alcance" para volver.

leandro paredes roma banco.jpg

En su cuenta de X, escribió: “Sobre Leandro Paredes: Quedan 4 días de mercado de pases. Él hizo todo lo que está a su alcance para llegar a Boca ahora. Boca no se comunica hace una semana y todavía no llegó esa segunda oferta contractual. Santos le hizo una oferta formal para que vaya con Neymar y la rechazó”.

El jueves pasado, la versión que informaron los periodistas que trabajan sobre la vida cotidiana del club de la Ribera indicaba que solo faltaba que el jugador se pusiera de acuerdo con la Roma sobre su salida de Italia, ya que, según ese rumor, el xeneize tendría todo acordado con el jugador.