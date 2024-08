El DT de Racing apuntó contra Juanfer Quintero y reveló si se va: "Tiene ofertas"

El estilo de velocidad que busca Gustavo Costas para la Academia lo corre a un costado en el armado del once inicial y al colombiano le cuesta ser una pieza clave en el equipo a pesar de su jerarquía y calidad en su estilo de juego. Sumado a esto, atraviesa una lumbalgia que lo privó de estar entre los concentrados para el encuentro que empató ante el puntero Huracán en el Tomás Adolfo Ducó,

Tras el partido entre los dos equipos mejores posicionados en la Liga Profesional de Fútbol, el entrenador Costas se refirió al futuro de Quntero y las opciones que internacionales que tiene hasta el momento: “No sé lo de River. Por lo que me dijeron, hay propuestas de Arabia o de Qatar, no me acuerdo".