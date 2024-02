El elogio sin filtro de Mourinho a Lionel Messi

"¿Un futbolista que me hubiera gustado entrenar? Un ejemplo sería Messi. Él no necesita que lo entrenen, sería absurdo pensarlo. Lo sabe todo y nació con todo. Quizás él pueda enseñarte cosas. Sólo sería decir que tuve el honor de tenerlo en el equipo", respondió Mourinho.

Sobre otros jugadores que tuvo en el radar pero no pudo contratar, expresó: "Luego hay muchos jugadores. Para seguir con el tema de la Roma, hubiera querido a De Rossi en el Inter y en el Real Madrid, pero no fue posible. También quería a Totti en El Inter, a pesar de la edad, no fue posible. Siempre son jugadores a los que quieres entrenar durante toda tu carrera".

Mourinho ganó dos UEFA Champions League y al ser consultado sobre el título más especial de su carrera sorprendió: "Si tengo que elegir un triunfo, tal vez diga el último. No es el trofeo más importante que he ganado, pero sí por la dimensión de alegría que me dio y no solo porque fue el último, es la Conference League ganada con la Roma. Tengo que elegir, diré esto. Pero ha habido muchas cosas buenas en mi carrera, muchos partidos fantásticos para recordar y es imposible elegir uno o dos".