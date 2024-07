El emocionante homenaje que le hizo Inter Miami a Leo Messi por ser el jugador más ganador: "45"

El mundo del fútbol se alegra en cada momento donde Lionel Messi es protagonista de un nuevo título en su carrera donde ha sumado cuatro títulos con la Selección argentina en los últimos cinco años, para ser el más ganador de la historia. Inter Miami no es ajeno a esta realidad del astro rosarino y realizó festejos.

Messi-Festejo.jpg

Hasta cuándo no podrá volver a jugar Messi y cuántos partidos se perdería

Lionel Messi vivió una final de Copa América muy particular, no solo por la oportunidad de ganar otro título con la Selección Argentina, sino también por una dolorosa lesión que lo obligó a retirarse del campo a los 20 minutos del segundo tiempo. Al salir entre lágrimas, Messi sabía que algo no estaba bien. Horas después, el Inter Miami confirmó la gravedad de la lesión: un problema en el ligamento del tobillo derecho que lo dejará fuera de las canchas por un tiempo considerable.

Según la evaluación inicial, Messi estará fuera de juego por al menos seis semanas. La forma en que se torció el tobillo indica que el ligamento interno es el principal afectado, lo que genera inestabilidad en la pisada. Aunque la evolución de cada paciente puede variar, se estima que el tiempo mínimo de recuperación sea entre cuatro y seis semanas. "La disponibilidad del capitán se determinará en función de las evaluaciones periódicas y de la evolución de su recuperación", aclaró el comunicado oficial del Inter Miami.

Messi-Bota.jpg

Qué partido de la Selección podría perder Lionel Messi

La lesión de Messi ha generado una gran preocupación tanto en el Inter Miami como en la Selección Argentina. En términos de partidos, se perderá al menos cuatro encuentros de la MLS y dos de la Leagues Cup antes de la pausa por las Eliminatorias Sudamericanas. Estos partidos incluyen enfrentamientos clave contra Toronto, Chicago Fire, Puebla y Tigres. Además, Messi no podrá participar en el partido de las estrellas de la MLS programado para el 24 de julio.

En cuanto a la Selección Argentina, Messi está en seria duda para los partidos de las Eliminatorias de septiembre. El 5 de septiembre, Argentina enfrentará a Chile en casa y el 10 de septiembre a Colombia como visitante. Dados los tiempos de rehabilitación, la presencia de Messi en estos encuentros es incierta.

El Inter Miami también emitió un comunicado oficial sobre la situación: "Inter Miami CF ha proporcionado una actualización de lesiones presentada por Baptist Health para el capitán Leo Messi. Tras la evaluación médica, se ha determinado que Leo Messi sufre una lesión en el ligamento del tobillo derecho".

Messi 1.jpg

Cuánto tiempo estará Lionel Messi sin jugar

La situación es complicada y dependerá de cómo evolucione la recuperación de Messi. El periodista deportivo Leo Paradizo explicó en un vivo de TN que la decisión de si Messi será operado o no determinará el tiempo de recuperación. "Dependiendo de la intervención quirúrgica, Messi podría estar entre dos o tres meses sin jugar. Si no es operado, la recuperación será entre un mes y un mes y medio", explicó Paradizo. Sin embargo, desde el entorno del jugador creen que no será necesario pasar por el quirófano.