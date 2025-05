El enojo de Marcos Rojo contra un compañero en el gol de Tigre a Boca

Boca empató 1 a 1 con Tigre en el estadio José Dellagiovanna en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2025. Si bien el equipo dirigido de manera interina por Mariano Herrón logró clasificarse en la segunda posición del grupo, el foco del encuentro no estuvo solo en el resultado ni en lo futbolístico: Marcos Rojo, capitán del Xeneize, volvió a estar en el centro de la polémica por su actitud dentro y fuera del campo de juego.

El partido comenzó favorable para Boca, que abrió el marcador tempranamente gracias a un tanto de Kevin Zenón. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, Tigre logró la igualdad con un gol de Lorenzo Scipioni, que empujó de derecha tras un cabezazo de Joaquín Laso en un tiro de esquina. El tanto significó no solo el empate parcial, sino también el fin de una racha negativa de 416 minutos sin goles para el Matador.

Ese gol desató la furia de Marcos Rojo, quien, visiblemente molesto, comenzó a gritarles a sus compañeros. Según se pudo ver en la transmisión y confirmar luego en redes sociales, el defensor le recriminó la jugada a Milton Delgado y no a otros referentes como Agustín Marchesín o Luis Advíncula, lo que provocó una ola de críticas. “¿Por qué le grita al pibe y no a los más grandes?”, se preguntaron muchos usuarios en X (ex Twitter), acusándolo de tener una doble vara en su rol de líder.