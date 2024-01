El equipo de Santiago Maratea estará en la nueva Primera D de AFA: ¿jugará el influencer?

¿Cómo llegó Santiago Maratea a Ezeiza FC?

Maratea mantiene una relación cercana con el entrenador de Club Ezeiza, Santiago Galván, que a su vez es el presidente y fundador. El equipo nació en agosto de 2021 y recientemente concretó su afiliación a la Asociación del Fútbol Argentino, donde buscará llegar a las categorías profesionales.

Sin embargo, Santiago Maratea tendría un impedimento: la nueva categoría del fútbol argentino solo permite que los equipos cuenten con jugadores menores de 25 años. El influencer ya tiene 31, por lo que, de no cambiar el reglamento, no podría formar parte del plantel.

81c47b5b-d8ab-41c6-90e9-e045e835ddc8jpeg.webp El predio del club lleva el nombre del influencer.

A pesar de este nuevo objetivo, que hasta el momento no podría cumplir, Maratea ya cumplió su gran sueño con el equipo de la provincia de Buenos Aires: anotar un gol. "Me junté con Toqui, que es técnico del club y quien lo inició. Es un club muy joven, de un año y medio. Y le dije: ‘Escuchá, tengo una propuesta, un trato para que hagamos: si vos me ayudas a que yo meta un gol, yo te ayudo a que el club llegue a Primera’. Y Toqui me dijo ‘de una’", contó.

El sueño que cumplió Santiago Maratea y los clubes del Promocional Amateur

El 23 de diciembre de 2023, un día antes de Navidad, el delantero convirtió su primer gol en la goleada por 5 a 1 contra Real Sociedad de Varela. Aunque suele ser suplente y el entrenador le da minutos sobre el final del encuentro, un rato dentro del campo de juego le bastó para convertir.

"Vino en busca de su gol y como todo lo que se propone lo consigue, consiguió su primer gol oficial Santi Maratea, felicidades y gracias por ayudarnos a creer y soñar", escribió Ezeiza FC en sus redes sociales. Desde adentro de la cancha, o colaborando, será parte de la hazaña por intentar subir de categoría.

Además de Ezeiza FC, se espera que participen de esta nueva división los siguientes equipos: Social Atlético Televisión (SAT), Provincial de Lobos, Camioneros de Luján, Everton de La Plata, Metalúrgicos, Belgrano de Zárate, Atlético Pilar y Náutico Hacoaj.