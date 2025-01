El error de Agustín Marchesín en medio de su presentación en Boca

Después de varias semanas de negociaciones, Agustín Marchesín fue presentado oficialmente como nuevo arquero de Boca Juniors . El ex Lanús llega procedente de Gremio y se convierte en el séptimo refuerzo de un mercado de pases que ilusiona a los hinchas. En conferencia de prensa, el guardameta expresó su entusiasmo por cumplir un sueño y protagonizó un divertido momento con los periodistas.

El arquero no ocultó su alegría por llegar al Xeneize y agradeció a Juan Román Riquelme y la dirigencia por la oportunidad. Sin embargo, en medio de sus declaraciones, cometió un desliz que rápidamente corrigió: "Me llena de orgullo esta oportunidad, me pone la piel de gallina realmente", dijo, antes de darse cuenta de la connotación que tiene esa frase entre los hinchas de Boca, ya que la palabra "gallina" se asocia con River Plate.