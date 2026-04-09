El especial apodo que le puso Leandro Paredes a una figura de Boca

El capitán en el plantel tuvo un gesto con un compañero que no pasó desapercibido en las redes sociales. Cómo apodó a un compañero.

Boca vive un presente distinto al de los últimos años, con un buen funcionamiento, tres victorias al hilo sumando las del torneo local y su debut en Libertadores, y un grupo que se consolida día a día en la relación interna. Esta gran actualidad se ve reflejada dentro del campo de juego como también en el trato entre jugadores que queda expuesto en las redes sociales.

En las últimas horas el capitán del equipo y campeón del mundo con la Selección argentina Leandro Paredes sorprendió al ponerle un nuevo apodo a una joven figura que tiene el equipo, como una muestra más de cariño y simpatía con uno de sus compañeros. A través de una historia de Instagram, el mediocampista que anotó el primer tanto en el debut por el torneo internacional apodó a Milton Delgado como el "pulmoncito".

Rápidamente en las redes sociales adoptaron el apodo puesto por Paredes, quien con este tipo de acciones intenta fortalecer el vínculo grupal. Desde su llegada, los jugadores se encolumnaron detrás de su figura y se convirtió en uno de los principales motivadores a reuniones informales durante la semana para abordar el grupo desde otro costado.

Paredes Pulmoncito Delgado

La particular historia del festejo de Paredes, Merentiel y Bareiro que revolucionó la Copa Libertadores

Boca festejó contra la U Católica en el debut de Copa Libertadores con una victoria 2-1 clave para arrancar con el pie derecho y darle serenidad al entrenador Claudio Úbeda que tiene un proceso cuestionado a pesar de que ha logrado darle una estabilidad futbolística al equipo. Esta vez, el equipo festejó de la mano de Leandro Paredes y Adam Bareiro que convirtieron para sumar los tres puntos de visitante.

Las miradas se las llevaron los dos jugadores mencionados y un tercero, que es el uruguayo Miguel Merentiel debido a que realizaron un festejo llamativo por el cual muchos hinchas se preguntaron a qué se debía. Luego del tanto del capitán xeneize los tres se sentaron en el césped sintético del Claro Arena y realizaron una celebración particular que generó intriga en los fanáticos.

Por qué festejaron así

No se trata de una práctica aislada para los jugadores debido a que por el Torneo Apertura del fútbol argentino también implementaron el festejo. Sentados cruzados de piernas, simulando sostener cartas y con una sonrisa en su rostro, así festejaron los jugadores.

Paredes festejo Boca

Tras la victoria del equipo ante Talleres de Córdoba, Paredes había contado sobre el festejo: "Estamos jugando mucho al truco con Miguel, Adam y los chicos". Por su parte el paraguayo Bareiro había explicado: "Es un festejo porque nos juntamos siempre a jugar al truco entre nosotros. Ojalá podamos seguir haciéndolo".