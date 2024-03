El ex River que criticó a Marcelo Gallardo por darle pocos minutos

Barboza estuvo cedido en Atlético Rafaela , pero donde se destapó y llegó a ser noticia fue durante su paso en Defensa y Justicia . El oriundo de Villa Celina se destacó en su paso por el Halcón de Varela, donde no solo mostró sus dotes defensivos sino que también sorprendió con su capacidad goleadora.

El defensor central disputó 33 partidos en Defensa y anotó 7 goles, una cifra poco común para alguien en su posición. Luego de jugar allí durante las temporadas 2016 y 2017, recibió el llamado de Gallardo para pegar la vuelta. Sin embargo, entrevistado por D Sports, criticó al entrenador por no darle confianza.

alexander-barboza-river.jpg Barboza jugó solamente 6 partidos en River.

"En River no tuve la confianza que esperaba. Jugué seis partidos en seis meses. Si el jugador no tiene confianza es muy difícil. Me hubiese encantado rendir y demostrar lo que soy como jugador", explicó Barboza sobre el paso por el club que lo vio nacer, donde tan solo pudo disputar 6 partidos.

"Marcelo Gallardo me llamó y me terminó convenciendo para que vaya a River. Yo quería estar ahí, prioricé a River porque pensé que era lo mejor para mí", contó sobre la decisión para salir de Defensa y Justicia, donde era una de las fijas en el once inicial.

El paso de Alexander Barboza por otro grande del país: Independiente

El jugador actualmente se encuentra en Botafogo de Brasil, luego de tener un nuevo ciclo en Defensa y Justicia, un paso por Paraguay donde jugó en Libertad y ganó varios títulos -4 campeonatos de primera división y 1 copa Paraguay-, además de Independiente.

En el Rojo atravesó un momento especial. Allí jugó entre 2019 y 2020, donde el club se encontraba en crisis. De todas maneras y a pesar de su corto periodo en el club, tuvo palabras de elogio con Lucas Pusineri, a diferencia de lo que había opinado sobre Gallardo.

"En Independiente el club no estaba bien, después de seis meses bastantes duros pude levantar el nivel. Ahí tuve la confianza de Pusineri, jugué bastante con él", confesó el central que disputó 27 partidos con el equipo de Avellaneda durante las dos temporadas que estuvo en el club.

Juanfer Quintero y una opinión distinta sobre Marcelo Gallardo

A diferencia de las palabras que tuvo Alexander Barboza, Juanfer Quintero dejó en los últimos días una declaración que sorprendió sobre el Muñeco. El colombiano tuvo dos ciclos con la banda roja, uno donde fue campeón y héroe de Madrid ante Boca y otro donde no jugó tanto.

Luego de tantos años compartidos junto al entrenador, el actual jugador de Racing explicó lo que significa Gallardo para él. "No se puede comparar. Marcelo ya ni siquiera es mi amigo, es como mi padre, porque mi hija le dice abuelo”, confesó. Así, dejó en claro las distintas posturas sobre el entrenador más ganador de la historia de River.