El feroz cruce entre Ruggeri y el Pollo Vignolo en ESPN por el juego de Boca

Tanto Boca como River no están pasando su mejor momento. Luego de que ambos equipos perdieran la Copa de la Liga, el Millonario quedó afuera de la Copa Argentina, mientras que el Xeneize aún no aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.Sin embargo, ambos equipos despiertan el entusiasmo de los periodistas de ESPN, a tal punto que los debates de cuál es que está mejor de los generó una fuerte pelea entre Oscar Ruggeri y el Pollo Vignolo.

Embed Ruggeri deja en ridículo al Bostero Vignollo.



Ruggeri: “UHHHH PAREN UN POCO, pensé que estaban jugando la final del mundo, que vas hacer ahora cuando tengas que hablar de River ? Tirarte de la silla… pic.twitter.com/R3mix3scVc — ElUnoRiver (@ElUnoRiver) May 20, 2024

La burla de Oscar Ruggeri a el Pollo Vignolo

“Sale el segundo tiempo, y lo pasa…”, siguió hablando el Pollo hasta que vió a su compañero reirs: “Pará que me mira y se ríe, y lo pasa por arriba…me mira”, volvió a detenerse antes de dirigirse directamente a Ruggeri: “No me gusta esa mirada, no me gusta esa mirada”.

“Pero por qué no te tranquilizas un poco, el segundo partido, perdió el primero, el segundo iba perdiendo 2 a 0, y resulta que ahora…”, le recriminó Oscar Ruggeri antes de ser interrumpido por Daniel Arcucci que salió en defensa de Vignolo: “No, no, está marcando todo, eso está marcando”.

Ruggeri 1.jpg Oscar Ruggeri

Oscar Ruggeri aseguró que River es mejor equipo que Boca

“Aflojen un poco, aflojen un poco”, pidió Ruggeri. “Yo estoy contando esto, me está mirando, y yo veo…”, respondió el Pollo divertido. “Pero claro, porque yo pensé que estaban jugando la final del mundo ya. Pensé que estaban jugando la final del mundo ya. Está embalado de una manera... ¿Qué vas a hacer ahora, cuando empiece a hablar de River, que ganó los dos partidos haciendo cuántos goles?”, le recriminó Oscar, sin saber que horas después el equipo de Martíin Demichelis quedaría afuera de la Copa Argentina. “Lo de River, una maravilla”, concedió el Pollo Vignolo.