El filoso posteo de Flavio Azzaro contra TyC Sports

image.png

Flavio Azzaro se lanzó contra TyC Sports por las transmisiones de la Copa América

Ya hace unas semanas atrás el periodista había hecho un video publicado en su canal de YouTube donde analizaba la crisis de TyC Sports desde su punto de vista y la caída en el rating contra otros canales.

Pero ahora fue nuevamente al hueso de la situación, y mediante su cuenta de Twitter @FlavioAzzaro volvió a apuntar contra la emblemática señal deportiva a causa de sus pocas transmisiones de los partidos de la Copa América.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FlavioAzzaro/status/1808709568375009407&partner=&hide_thread=false El canal de la Copa América que no transmite los partidos de la Copa América… pic.twitter.com/Jk8Rlb1Db7 — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) July 4, 2024

Cerca del mediodía del jueves, el conductor de “El Loco y el Cuerdo” junto a Andrés Ducatenzeiler, escribió: “El canal de la Copa América que no transmite los partidos de la Copa América…”, junto a una foto que mostraba los diferentes canales de televisión argentinos que transmitirán los cuartos de final del certamen continental.

En la foto se ve que el canal de Torneos y Competencias solo transmitirá el duelo de Argentina y Ecuador, mientras que DSports, TVP (Televisión Pública) y Telefe también transmitirán ese duelo, y DSports, Flow y Dibox mostrarán los choques entre Venezuela y Canadá, Colombia y Panamá, y Uruguay y Brasil.

La agresión que recibió Flavio Azzaro en Estados Unidos

Azzaro-Increpado.mp4

Azzaro tuvo un momento incómodo por las calles de Estados Unidos al encontrarse con un hincha del seleccionado argentino. El mano a mano con el fana quedó registrado por una cámara de un celular.

De manera imprevista para el reconocido periodista, un hincha se acercó mientras Flavio portaba en sus oídos un auricular y era acompañado por una mujer, con la camiseta albiceleste filmando su rostro, mientras grababan material de cómo se vive el mayor certamen continental a nivel selecciones. El hincha increpó al periodista que mostró en su rostro una cuota de sorpresa.

"Memoria argentino, memoria. Que no vuelva a pasar que el periodista barato nos hace sentir que tenemos que ir en contra de nuestros jugadores por un poco de cámara", empezó relatando la persona que se acercó al lugar del periodista para hacerle conocer sus diferencias. Ante esta situación, Azzaro mostró una risa irónica y lanzó: "Callate pancho".

"Por favor te lo pido. Que no vuelva a pasar porque es dificil conseguirlo pero que no vuelva a pasar que el periodismo...". Mientras perseguía al periodista que comenzó a caminar en sentido contrario, el hincha esbozó en vos alta: "A mi no me toqués".

Luego, cuando el periodista decidió enfrentarlo, el hincha advirtió: "Te voy a romper la boca. Mirá que somos 50". Sobre el cierre del video que se viralizó en las redes sociales, ambos intercambiaron empujones y la transmisión se cortó de manera abrupta.