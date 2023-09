El fuerte consejo que le dio el Mono Navarro Montoya a Cavani de cara a las semis de la Libertadores

image.png El mono le tiró un consejo a Cavani

“Me parece que Cavani es un futbolista que, lógicamente, necesita un tiempo. Él viene de una pretemporada con el Valencia, con un tiempo distinto a los futbolistas del acá, porque el futbol argentino ha estado en plena competencia y él de vacaciones. Entonces eso lleva un tiempo", dijo el Mono sobre el uruguayo. "Hay que tener más calma. No se puede ir sentenciando sobre los futbolistas, e ir partido tras partido".

Pese a que ser uno de lo más queridos por los hinchas, el nivel del uruguayo siempre estuvo por debajo de la media desde que se calzó la pesada 10 de Boca. Incluso, sus flojos números en cuanto a intentos de remate y ocasiones de gol mostraron a un hincha con más dudas que certezas.

No obstante, para el histórico arquero, su calidad pasa por otro aspecto: "Lo que sucede con Cavani es que cuando vos decís Cavani, lo asociás con el gol. Y la verdad es que no está convirtiendo, pero cada movimiento suyo, cada toque que da, está lleno de jerarquía", confesó en su nota con Boca de Selección.

Cavani.jpg

De paso, el Mono agregó: "No hace mucho tiempo, varios pedían que Benedetto se vaya de Boca y que Merentiel no era un jugador apto para el club. Entonces, hay que tener más calma. Me parece que hay un análisis más de fondo que tiene que ver con las cualidades de cada uno de ellos y en ese sentido, me parece que Cavani es distinto". Un poco de apoyo en un momento necesario.