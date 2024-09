El fuerte cruce de Lisandro Martínez antes de jugar con la Selección

El partido, correspondiente a la tercera fecha de la Premier League, tuvo lugar en Old Trafford, donde el Liverpool desplegó su mejor versión. Desde el comienzo, el equipo dirigido por Jürgen Klopp mostró su superioridad en el juego, algo que se reflejó en el marcador y en las estadísticas. No obstante, la tensión en el césped fue evidente, especialmente después de que el argentino Lisandro Martínez, conocido como "The Butcher" por su estilo aguerrido, cometiera una dura falta sobre Dominik Szoboszlai en el mediocampo.