El fuerte pedido de Gustavo Costas para los hinchas de Racing que sorprendió a todos

Racing consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura y dejó atrás el mal sabor de la derrota frente a Barracas Central. Con un golazo de Duván Vergara, venció 1 a 0 a Belgrano en Córdoba y se reencontró con su mejor versión. Pero más allá del resultado, el foco de la noche pasó por las declaraciones de Gustavo Costas , quien no solo celebró el rendimiento del equipo, sino que también aprovechó el momento para enviar un fuerte mensaje de unidad al hincha de la Academia.

En conferencia de prensa, el técnico se mostró satisfecho con lo hecho en el estadio Mario Alberto Kempes, aunque reconoció que el cierre del encuentro fue más sufrido de lo esperado: “Contento por el resultado y por cómo jugó el equipo. Sufrimos en el final, nos tiraron muchos centros, pero estábamos buscando un rendimiento similar al del semestre pasado. El equipo me gustó mucho”.

Pero el DT no se quedó sólo con lo futbolístico. En un tono más reflexivo, se refirió al ambiente que se generó tras la salida de Maximiliano Salas y llamó a terminar con las divisiones internas entre los hinchas: “Lo que no quiero es que nos dividan. No a nosotros, sino entre ellos. Pasó con lo de Salas y con un montón de cosas”.

Costas 2 Gustavo Costas

El pedido de Gustavo Costas a los hinchas de Racing

Y fue más allá: “Tenemos que evitar que el hincha se divida y se pelee por situaciones sin sentido, como pasó con el caso de Maxi Salas. Tenemos que estar unidos, ya está. El que se fue, se fue. Tenemos que preocuparnos por Racing”.

Gustavo Costas dejó claro que la institución está atravesando un momento clave, con objetivos importantes por delante, y que no hay espacio para conflictos innecesarios: “Estamos viviendo algo hermoso, que hace mil años que no lo vivíamos, creo que desde el 67. Tenemos que estar unidos. Porque como dije siempre, no vamos a competir, vamos a tratar de ganarla. Tenemos cosas importantes por jugar y para ganar. En 21 días tenemos el partido de octavos y ya está todo agotado, nos va a acompañar la gente. Si estamos juntos, podemos llegar a pasar”.