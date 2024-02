El guiño de un ex River campeón del mundo que ilusiona con su posible vuelta al Millonario

El deseo de Germán Pezzella de volver a jugar en River

Germán Pezzella, en un diálogo reciente con La Nación, manifestó su anhelo de regresar a River Plate: "No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River." El defensor, que se formó en las filas del club argentino, dejó en claro que su vuelta no sería meramente simbólica: "No quiero volver para saludar a la gente, sino para competir".

River 2.jpg

La presentación de la renovación en el Betis, donde Pezzella se destacó incluso haciendo alusión a su papel como Link en la Leyenda de Zelda, revela una relación sólida con el club sevillano. Sin embargo, la disminución de la cláusula de rescisión podría facilitar la concreción de su sueño de regresar a River Plate, un deseo compartido tanto por el jugador como por el club argentino.

La posibilidades de que Germán Pezzela vuelva a jugar en River

River, que ya había intentado repatriar a Pezzella el año pasado, ahora ve con optimismo la posibilidad de un nuevo intento, aprovechando la nueva situación contractual del defensor. A pesar de los desafíos económicos, con el reciente esfuerzo financiero en el mercado, el regreso de Pezzella al Monumental no parece una misión imposible. La espera y la incertidumbre rodean el futuro del zaguero argentino, pero la esperanza de River Plate se mantiene viva.