El impresionante gesto que tuvo Maradona cuando Óscar Córdoba llegó a Boca

Si hay un nombre que significa mucho en la historia de Boca es el de Óscar Córdoba . El arquero colombiano llegó al Xeneize hace años y supo marcar una época en el arco de la Bombonera. Sin embargo, sus principios, antes de que lograra forjar su nombre en la historia grande de Boca, no fueron tan auspiciosos, y fue ahí que recibió el apoyo de una figura mucho más grande del club, Diego Maradona.

“Estamos entrenando, y llega Diego en la Ferrari, y llega así un trompo casi que adentro de la cancha, y parqueó la Ferrari. Pues en Colombia, Ferraris no había mucho en esa época, estamos hablando de 1997”, empezó a contar el ex arquero de Boca.

Embed El Diego la vió antes que todos los Bosteros: pic.twitter.com/qVG3vPzD9Y — (@BocaJrsSports) July 7, 2024

La anécdota de Óscar Córdoba y Diego Maradona

“Entonces termina el entrenamiento y el montañero Córdoba se acerca y miro la Ferrari por dentro. Cuando de pronto, pum, sentí que me pegaron unas llaves en el pecho, y las llaves cayeron dentro de la Ferrari. Entonces miro así y Diego me dice, ‘llévatela’”, reveló el ex arquero colombiano.

“¿Así nomás?”, preguntó el entrevistador sorprendido de la reacción que tuvo Diego. “Sí, ‘Llévatela’. Y yo, Diego, ‘¿Qué me voy a llevar este carro?’, ‘Llévatela, boludo’. Y yo, ‘No, Diego, yo me llevo esto, le rompo una llanta y me toca jugar gratis para Boca toda la vida’”, agregó él divertido recordando la situación.

Cordoba 1.jpg Óscar Córdoba con la camiseta de Boca

La historia de Óscar Córdoba en Boca

Sin embargo, fue ahí que el ex arquero reveló el gran gesto que tuvo Diego Maradona con él y cómo lo ayudó a acomodarse en Buenos Aires. “Entonces me dice, ‘Estate tranquilo, mira, este es mi número, este es el de Diego y este es el de Claudia. Lo que necesites para que te adaptes rápidamente a la ciudad. Llámanos’”, cerró Óscar Córdoba.

Ese mismo 1997 fue Córdoba debutó en Boca, club en el que entraría a la historia tras haber obtenido un torneo Clausura, dos Aperturas, dos Copas Libertadores (en el año 2000 y 2001) y una Intercontinental (en el recordado partido en donde el Xeneize le ganó 2 a 1 al Real Madrid.