El increíble día que firmó contrato Franco Colapinto con Alpine

La importancia de la firma de Franco Colapinto fue tal que se tuvo que dar en un día por demás particular.

"Sabíamos que tenía talento y preparación, pero no es fácil plasmarlo en un nivel tan profesional y perfecto como lo hizo en sus primeras competencias", confesó María, destacando la rápida evolución del joven piloto. Si bien Christian Horner, director de Red Bull, mostró interés en sumarlo a la estructura de la escudería austríaca, la sólida academia de pilotos de Red Bull dificultó su incorporación.

Cuál fue el particular día que Franco Colapinto firmó con Alpine

Fue entonces cuando Flavio Briatore, histórico dirigente de la Fórmula 1 y actual asesor de Alpine, tomó la delantera en las negociaciones. "Desde el inicio mostró un interés genuino en Franco. Nunca dejó de apostar por él. A pesar de que las negociaciones fueron largas y complejas, siempre estuvo presente", detalló Catarineu.

El acuerdo con Alpine se concretó el pasado 24 de diciembre, cerrando un contrato multianual de cinco años. "Fue un momento especial. Recibir la confirmación esa tarde nos permitió disfrutar la cena de Nochebuena en paz", recordó la manager, quien también resaltó la fluida relación entre Briatore y James Vowles, director de Williams, que permitió sellar el acuerdo.

Un contrato que marca el futuro

El contrato firmado con Alpine no solo asegura la presencia de Colapinto como piloto de reserva, sino también su participación en tareas de simulador, eventos de marketing y pruebas con el equipo. María Catarineu aclaró que no hubo cambios en la estructura de management del piloto: "Seguimos siendo Bullet Management, no hay modificaciones. Nuestro trabajo es asegurarnos de que Franco tenga las mejores oportunidades para llegar a un asiento en Fórmula 1".

La proyección a largo plazo busca prepararlo de forma integral para asumir el rol de piloto titular en un futuro cercano. Sin embargo, si en el transcurso de esos cinco años algún otro equipo muestra interés por Colapinto, será Alpine quien deba negociar su salida. "Entiendo que, si otro equipo aparece interesado por Franco en ese plazo, supongo que sería una negociación entre Alpine y el otro equipo", explicó Catarineu.