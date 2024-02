El increíble promedio de gol de Cauteruccio en Perú por el que se quiere "matar" todo Independiente

Cauteruccio-Sporting Cristal.jpg

En Perú está intratable: lleva 10 goles en cuatro partidos, siendo actualmente el máximo goleador de la Primera División de mencionado país. Paradójicamente, en su paso por el equipo de Tévez anotó 12 goles en 38 partidos.

En el último encuentro por la cuarta fecha del torneo peruano Caute viene de consolidar su segundo hat-trick en la victoria 4-1 ante Chankas, para colaborar con el equipo que actualmente es lider absoluto del torneo con tres victorias y un empate.

“Estoy muy contento por seguir marcando. Sinceramente es algo por lo cual trabajo, pero estoy agradecido al equipo. Sin mis compañeros esto no sería posible. Hay que seguir trabajando para buscar más goles”, declaró el futbolista luego del partido.

La inesperada frase de Tevez sobre la salida de uno de sus protegidos de Independiente

Este último martes Independiente logró imponerse 1-0 ante Rosario Central, retomando el sendero del triunfo después de dos partidos sin sumar de a tres. Tras el pitido final, Carlos Tevez, director técnico del Rojo, se dirigió a la conferencia de prensa para compartir sus reflexiones sobre el desempeño de sus jugadores, centrando la atención en Jhonny Quiñónez, quien no vio acción en el encuentro pese al respaldo previo de Tevez.

Es que desde su llegada, el jugador ecuatoriano estuvo entre ceja y ceja de los hinchas y periodistas del Rojo, sin embargo, el Apache siempre salió a defenderlo. Inclusive en la conferencia de prensa tras el partido con Huracán habló sobre él.

"Démosle tiempo, yo cuando vine de jugar la final de Champions no la rompí de un día para otro. Tengamos paciencia. Recién vamos cuatro partidos, no se puede saber si es un fenómeno o no. Decime qué jugador es un fenómeno con cuatro partido de todos los equipos que compraron. Están ensañados con Quiñónez y está bien, si me quieren pegar a mí por Quiñónez lo voy a seguir poniendo", había dicho en ese momento

Por eso, las decisión del DT al dejar al ecuatoriano sin minutos en el último enfrentamiento fue una sorpresa para todos. Tevez explicó su elección tras la victoria frente a Rosario Central: "Lo hago para cuidarlo, para algunos no ponerlo es mandarlo al frente, pero para mí que no juegue es cuidarlo y darle el tiempo que él necesita para adaptarse al fútbol argentino".

Con esta nueva victoria, Independiente alcanzó su tercera alegría en la Copa de la Liga y se encuentra al acecho del líder, River, en la Zona A. La próxima prueba para el Rojo será en Córdoba, enfrentando a Instituto en busca de sumar tres puntos más, luego si jugará con Racing en la fecha de los clásicos. Sin embargo, la incógnita persiste: ¿Volverá a sumar minutos Quiñónez en el próximo partido?