El increíble segundo trabajo que empezó Sebastián Villa tras fichar para Independiente Rivadavia

El delantero colombiano en su vuelta al fútbol argentino tomó una particular decisión que podría cambiar su futuro laboral.

Sebastián Villa ha regresado al fútbol argentino , esta vez para defender la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza en la segunda parte del 2024. El colombiano, que llegó proveniente del fútbol búlgaro tras su polémica salida de Boca Juniors, se ha convertido en el refuerzo estrella del equipo mendocino, con el objetivo de mantener a la Lepra en la élite del fútbol argentino. Pero su regreso no solo ha sido noticia por su presencia en el campo de juego, sino también por su incursión en el mundo empresarial.

Esta nueva aventura empresarial llega en un momento particular para Villa, quien se perfila como titular en el próximo compromiso de Independiente Rivadavia. El jueves, la Lepra se enfrentará a Gimnasia de La Plata en el Bautista Gargantini, marcando el debut absoluto del colombiano con su nuevo club. Este partido será un punto de inflexión para Villa, tanto en su carrera futbolística como en su nueva faceta empresarial.

Villa ha estado entrenando con el equipo mendocino durante varias semanas, después de su paso por el Beroe Stara Zagora de Bulgaria, donde disputó 11 partidos y anotó cinco goles. Estuvo a punto de unirse al Ludogorets, el equipo más importante de Bulgaria, pero el traspaso se cayó en las últimas semanas. A pesar de los desafíos y las controversias, Villa se muestra decidido a dejar su marca en Independiente Rivadavia y en sus proyectos inmobiliarios.

Sebastian Villa 2.jpg Sebastián Villa

La controvertida vuelta de Sebastián Villa a la Argentina

Sin embargo, el regreso de Sebastián Villa al fútbol argentino no está exento de controversias. Hace un año, el colombiano jugó su último partido con la camiseta de Boca Juniors, tras ser condenado por violencia de género contra Daniela Cortés. A pesar de esta condena, no tiene ningún impedimento judicial para desarrollar su actividad profesional. No obstante, enfrenta una causa abierta por abuso sexual con acceso carnal que intentó ser desestimada mediante un arreglo extrajudicial, aunque el fiscal y la jueza se opusieron.

Además de sus problemas legales, Villa también tuvo un conflicto significativo con Boca Juniors al finalizar su vínculo con el club. El delantero se consideró jugador libre a fines del año pasado, a pesar de tener contrato hasta diciembre de 2024. Boca llevó el caso a la FIFA, pero el fallo en Zúrich fue a favor del colombiano, argumentando que era un tema que correspondía a la justicia laboral argentina.