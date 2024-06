El Kun Agüero reveló por qué decidió no retirarse en Independiente

El ex delantero de Independiente sorprendió a todos al hablar sobre su vínculo con Independiente y el porqué no volvió al club de Avellaneda.

El Kun Agüero había ilusionado a la gente de Independiente sobre su supuesta vuelta al Rojo, sin embargo, este sueño no se dará. El ex delantero, retirado desde octubre de 2021 debido a una afección cardíaca, había compartido en un stream un audio esperanzador de su cardiólogo, lo que desató una ola de rumores y expectativas sobre su posible vuelta a los entrenamientos bajo la dirección de Carlos Tevez, quien en ese momento estaba al frente del equipo.

"Todo surgió con un audio del cardiólogo. Desde que me retiré, a partir del sexto-séptimo mes, empecé a hacer ejercicios para ver cómo estaba el corazón. Venía muy bien todo. Como nunca hubo un problema ni se pudo detectar que algo andaba mal, el médico decía que obviamente estaba la posibilidad de volver. A mí me dejó shockeado cuando estaba en el stream. Entonces, dije 'hay esperanza'", relató Agüero en diálogo con Perros de la Calle (Urbana Play).

Kun 1.jpg El Kun Agüero

El Kun Agüero explicó porque no volvió a Independiente

El Kun también comentó su relación con Tevez y su disposición para ayudar a Independiente. "Yo estaba con Carlitos, me llevo bien. Cuando fue a Independiente, le dije que tenía mi apoyo y cualquier cosa que necesitara. Quería que al club le vaya bien y conozco a Carlitos, que fue en un momento complicado. Nadie quería ir, todos se hacían los boludos. Era un desafío complicado. Carlitos tuvo las ganas de poder ayudar al club en un momento complicado. Por eso, me gustó eso", afirmó.

Sin embargo, Agüero explicó por qué finalmente no se preparó para volver como profesional. "Sí que lo pensé, no es que no lo pensé. Lo que pasa, al pensarlo. Una cosa es pensarlo, otra hacerlo. Me tenía que preparar tres o cuatro meses. En ese sentido me gustó la idea, pero era volver a dejar todo. Cosas que venía haciendo o vengo. Era medio complicado. Prefiero seguir con esta misma línea, jugué mucho tiempo al futbol, pero sí que me daban ganas. Decía de jugar los últimos partidos en Independiente, de por lo menos decir me retiré jugando en Independiente", explicó.

Kun 2.jpg El Kun Agüero

El sueño del Kun Agüero de comprar un club

Agüero también participó de la Noche del Rey en marzo pasado, un evento en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini jugado por las viejas glorias, donde el propio Kun Agüero se lesionó el hombro. A pesar de esta participación, el ex delantero prefirió no comprometerse con un regreso profesional al fútbol. En lugar de ello, Agüero se ha mantenido activo jugando informalmente en torneos amateur y en el mundo de los eSports, donde ya es dueño de un equipo y presidente del equipo Kunisports en la Kings League.

Además, el Kun ha expresado su interés en comprar un club de fútbol para seguir ligado al deporte que tanto le dio y al que tanto ha contribuido. En una charla con el streamer Coscu, Agüero reveló: "La realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de fútbol, como dueño. Me gusta poder administrar, ayudar al club, progresar a armar un buen equipo, un buen staff. Me gusta más poder ver que un club crezca bien, honestamente".