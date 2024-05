El Kun Agüero reveló qué será del futuro de la vida de Tevez tras pasar por Independiente

Tevez 1.jpg El Kun Agüero y Carlos Tevez

Cómo es el nuevo torneo en el que estará el Kun Agüero y Carlos Tevez

En su intervención, Agüero reveló que la "Copa Potrero" contará con la colaboración de Carlitos Tévez y Leandro Paredes, dos figuras icónicas del fútbol argentino. Aunque ambos no participarán como jugadores, sus equipos estarán presentes en el torneo. “Se va a transmitir por ESPN, van a jugar varios ex jugadores. Va a estar el equipo de Carlitos Tévez y el de Paredes”, explicó el Kun, aclarando que "Tévez y Paredes no van a jugar".