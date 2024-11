El mal gesto de Edinson Cavani cuando Fernando Gago lo reemplazó

El delantero uruguayo, que fue titular y portador del brazalete de capitán, no ocultó su enojo al ver su dorsal en el cartel de cambios. La reacción de Cavani fue evidente: tras recibir la indicación, se quitó la cinta y buscó con la mirada a Marcos Rojo para entregársela, sin éxito, ya que el defensor había sido reemplazado previamente. El brazalete terminó en el brazo de Luis Advíncula. Mientras trotaba hacia el banco, el rostro del “Matador” reflejaba incomodidad, y ya sentado, no pudo contener las palabras de frustración. “La concha de su madre, la puta madre”, se lo escuchó murmurar entre dientes, visiblemente molesto por la decisión de Gago.

Cavani.mp4 Fuente: Redes Sociales

El mal partido de Cavani y Boca frente a Lanús

La reacción de Cavani no fue solo el resultado del cambio. El delantero estuvo incómodo desde el inicio. Un golpe recibido durante el calentamiento, cuando un pelotazo de su compatriota Marcelo Saracchi lo impactó en la zona baja, anticipó una jornada complicada. Durante el partido, el uruguayo no logró destacar: erró seis de los 17 pases que intentó, participó en pocos duelos y no logró anotar un solo centro. Su único remate claro fue en el primer tiempo, pero no alcanzó para cambiar la suerte de Boca. Con apenas tres goles en los últimos diez partidos, Cavani mostró una falta de peso en el área contraria, un factor que preocupa considerando su rol y experiencia en el equipo.