El mejor punto de Gaby Sabatini y Del Potro jugando juntos en el US Open

En la noche previa al inicio del US Open, Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro , dos de las máximas leyendas del tenis argentino, volvieron a brillar juntos en una exhibición cargada de emoción y nostalgia en el estadio Arthur Ashe, un escenario que ha sido testigo de sus más grandes logros. Frente a una multitud entusiasta, los dos argentinos se enfrentaron a las leyendas del tenis Andy Roddick y Caroline Wozniacki, en un duelo que hizo vibrar al público y demostró que el talento no tiene edad.

El evento fue mucho más que un simple partido de exhibición; fue un tributo a las carreras de estos dos iconos del tenis argentino. Sabatini, de 54 años, y Del Potro, de 35, compartieron no solo el talento en la pista, sino también la conexión especial que tienen con el estadio Arthur Ashe y con Nueva York, una ciudad donde ambos alcanzaron la cúspide de sus carreras al coronarse campeones del US Open.

Gabriela Sabatini y Juan Martín del Potro derrotaron a Caroline Wozniacki y Andy Roddick en el partido exhibición del US Open. Aquí uno de los mejores puntos de la dupla pic.twitter.com/TlplypNJiB

La historia de Sabatini en el US Open se remonta a 1990, cuando, a los 20 años, conquistó su primer y único título de Grand Slam tras vencer a la legendaria Steffi Graf en la final. Ese triunfo la consagró como una de las mejores tenistas de su época y la primera argentina en ganar el torneo. Del Potro, por su parte, escribió su propia historia en 2009, cuando, con tan solo 21 años, se enfrentó a Roger Federer en la final del US Open. Contra todo pronóstico, Del Potro se impuso en un épico partido a cinco sets, arrebatándole al suizo lo que habría sido su sexto título consecutivo en Nueva York.

Del Potro 1.jpg Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro

El gran momento de Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro

"Impresionante. Este estadio es espectacular, lleno de gente. Es un placer estar aquí con Juan, Andy y Caroline", expresó Sabatini tras el partido, visiblemente emocionada. Por su parte, Del Potro, quien tiene un vínculo especial con el estadio Arthur Ashe, agregó: "Ha sido una noche fantástica, un placer estar aquí con Gaby y jugar un partido contra Andy y Caroline. Para mí, este estadio es muy especial".

Este encuentro no solo sirvió para revivir grandes recuerdos, sino también para que los fanáticos pudieran ver nuevamente en acción a dos de sus ídolos. Sabatini y Del Potro, quienes tienen en común el haber alcanzado sus mayores logros en el US Open, fueron ovacionados por un público que los sigue admirando, no solo por lo que hicieron en el pasado, sino también por la pasión y el amor por el deporte que demostraron en esta ocasión especial.