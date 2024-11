El mensaje de Juanfer Quintero para Fernando Gago luego de que lo llamara para ir a Boca

En las últimas semanas, y a poco de comenzar un nuevo mercado de pases, estalló el rumor de un supuesto llamado del actual técnico de Boca, Fernando Gago , a uno de sus ex dirigidos en Racing : Juanfer Quintero . El colombiano, con pasado en River , le habría agradecido y rechazó la oferta. Sin embargo, ahora le dejó un mensaje.

Luego de la consagración de la Academia en la Copa Sudamericana , donde el volante cafetero fue fundamental para acceder a la final -anotó dos goles en las semifinales-, Juanfer rompió el silencio y se acordó de su ex entrenador.

Con Quintero de titular, los de Avellaneda vencieron por 3 a 1 a Cruzeiro en Asunción , Paraguay . De esta forma, rompieron una sequía de 36 años sin títulos internacionales. Aunque no habló de su futuro, reconoció que Gago fue fundamental para dar este paso en su carrera.

"Racing se lo merecía después de muchos años. Hoy tengo que agradecerle a Fernando Gago, que me trajo y confió en mí. También a Víctor Blanco. Sabe que lo quiero mucho y estoy muy agradecido. Esto lo soñamos, lo logramos y quedamos en la historia", sostuvo.

hBvadZl3o_1290x760__1.jpg

El volante de 31 años atravesó momentos complicados desde lo futbolístico en los que no pudo encontrar la regularidad que hubiese deseado en sus pasos por Shenzhen de China, Junior de Barranquilla, y su vuelta a River en 2022.

Sin embargo, el ex centrocampista del Real Madrid fue clave en el futuro de Quintero ya que lo convenció de jugar para Racing a mediados de 2023 y tuvo la continuidad que necesitaba para explotar todo su potencial.

Ante la salida de Gago del conjunto de avellaneda, el DT de la institución, Gustavo Costas reconoció que el colombiano iba a ser una pieza clave en su esquema, pero nuevamente presenció algunos altibajos en su desempeño dentro del campo.

No obstante, en la semifinal de la Copa Sudamericana ante Corinthians, el ex River fue fundamental para lograr que su equipo avance a la instancia final del torneo internacional, de la cual se consagró campeón el pasado sábado en el estadio La Nueva Olla, en Asunción.

El palo de Juanfer Quintero en la conferencia luego de la consagración

Finalmente, Juanfer aprovechó la conferencia posterior al encuentro para soltar un palo que muchos asociaron para Azzaro: "Quiero agradecerles a las personas que me criticaron, porque fueron gasolina para mí". Además, sentenció: "Plata y miedo nunca hemos tenido".

En febrero, Racing se impuso en el estadio Libertadores de América en el clásico ante Independiente. La Academia se llevó la victoria por 1 a 0 y Juanfer Quintero fue una de las figuras de los dirigidos por Gustavo Costas. Tras el encuentro, aprovechó para dejarle un mensaje a Flavio Azzaro.

El periodista, identificado con Racing hace varios años, se alejó de los medios tradicionales para dedicarse a su canal de Youtube. Allí opina sin filtro sobre el presente del club de sus amores, y en ese sentido había pedido que el ex River no formara parte del once inicial en el clásico.

ghi6-k-weaa9vecjpgwebp.webp

“El clásico ante Independiente lo juego sin Juanfer Quintero. El mismo equipo que le ganó a Newell’s con Almendra por Miranda”, escribió Azzaro junto a un video donde ampliaba su opinión luego de la última derrota que había sufrido la Academia ante Godoy Cruz en el Cilindro.

El número 8 esperó al final del partido para darle retwitt al periodista, con la intención de dejarlo expuesto tras la victoria donde participó y fue figura. En el video, Flavio ampliaba: “Juanfer Quintero es un futbolista que está enamorado de él, que cree que todas las jugadas hay que hacerlas difícil”.