El palo de Juanfer Quintero para Flavio Azzaro: "Gasolina para mí"

Aunque no tuvo el mejor de los partidos, fue una pieza clave en todo el camino que atravesó el equipo de Gustavo Costas . En medio de los festejos, el colombiano se acordó de aquellos que lo criticaron. Flavio Azzaro , periodista y reconocido hincha de la Academia, fue uno de sus mayores detractores.

Juanfer aprovechó la conferencia posterior al encuentro para soltar un palo que muchos asociaron para Azzaro: "Quiero agradecerles a las personas que me criticaron, porque fueron gasolina para mí" . Además, sentenció: "Plata y miedo nunca hemos tenido".

PLATA Y MIEDO NUNCA HEMOS TENIDO... AGRADECERLES A LAS PERSONAS QUE ME CRITICARON, PORQUE FUERON GASOLINA PARA MI



Juan Fernando Quintero, emocionado tras hacer historia con Racing



La final de la CONMEBOL #Sudamericana, por #DisneyPlus

Con esta consagración, Racing rompió una sequía de 36 años sin títulos internacionales. De esta forma, Juanfer Quintero se anotó en la historia grande de la Academia.

Una rivalidad que data de hace meses: el cruce previo entre Azzaro y Juanfer

En febrero, Racing se impuso en el estadio Libertadores de América en el clásico ante Independiente. La Academia se llevó la victoria por 1 a 0 y Juanfer Quintero fue una de las figuras de los dirigidos por Gustavo Costas. Tras el encuentro, aprovechó para dejarle un mensaje a Flavio Azzaro.

El periodista, identificado con Racing hace varios años, se alejó de los medios tradicionales para dedicarse a su canal de Youtube. Allí opina sin filtro sobre el presente del club de sus amores, y en ese sentido había pedido que el ex River no formara parte del once inicial en el clásico.

“El clásico ante Independiente lo juego sin Juanfer Quintero. El mismo equipo que le ganó a Newell’s con Almendra por Miranda”, escribió Azzaro junto a un video donde ampliaba su opinión luego de la última derrota que había sufrido la Academia ante Godoy Cruz en el Cilindro.

El clásico ante Independiente lo juego SIN Juanfer Quintero.



El mismo equipo que le ganó a Newell’s con Almendra por Miranda.



El mismo equipo que le ganó a Newell's con Almendra por Miranda.

El número 8 esperó al final del partido para darle retwitt al periodista, con la intención de dejarlo expuesto tras la victoria donde participó y fue figura. En el video, Flavio ampliaba: “Juanfer Quintero es un futbolista que está enamorado de él, que cree que todas las jugadas hay que hacerlas difícil”.

“Cree que todas las jugadas tienen que ser con pase al vacío o con pase gol. No se puede jugar en cámara lenta, robarle la pelota a los centrales. Tiene que jugar 30 minutos”. Sin mediar palabras o responderle, el jugador se volvió tendencia en las redes sociales.

No es la primera vez que Flavio Azzaro tiene una opinión polémica que termina por despertar varias críticas. En el pasado, cuando Racing fue campeón en 2014, tuvo un recordado cruce con Gustavo Bou, a quien debió pedirle disculpas frente a las cámaras luego de haberlo fulminado cuando el jugador resultó goleador del equipo.

Recientemente otro video suyo fue expuesto en la ceremonia del Balón de Oro, donde criticaba a Lionel Messi y pedía que no juegue más en la Selección Argentina. Tras la obtención de la tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022, el astro argentino se llevó el galardón y la opinión quedó en offside ante los ojos del mundo.