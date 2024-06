El mensaje que Almada le mandó a Riquelme desde Estados Unidos tras hacer un golazo

Embed POR FAVOR, THIAGO ALMADA.



QUÉ PEDAZO DE GOL. pic.twitter.com/EeMOeiowWa — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 20, 2024

Que había dicho Thiago Almada sobre las posibilidades de ir a Boca

En una entrevista reciente, Almada reveló: "Siempre hablo con Román. Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco. Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante". Estas declaraciones generaron un revuelo inmediato en el mundo del fútbol, alimentando las esperanzas de los hinchas de Boca de ver a Thiago con la camiseta Xeneize.

El interés de Boca Juniors no es mera especulación. El club ya ha avanzado en las negociaciones y tiene una cifra en mente: 8 millones de dólares por el 50% del pase de Almada. Atlanta United, que adquirió al jugador por 15 millones de dólares a principios de 2022, no dejará ir fácilmente a su estrella, especialmente ahora que está en plena forma y demostrando su valía en cada partido.

Thiago ALmada 2.jpg Thiago Almada festejó como Riquelme

Thiago Almada será uno de los jugadores de los Juegos Olímpicos

Thiago Almada no solo es una estrella en ascenso en la MLS, sino que también es una pieza clave para la selección argentina que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su contrato con el Atlanta United se extiende hasta diciembre de 2026, lo que convierte cualquier negociación en un desafío. Sin embargo, la posibilidad de jugar en Boca Juniors, un equipo con una rica historia y una afición apasionada, podría ser una tentación irresistible para el joven volante.

Boca Juniors, por su parte, está en un momento crucial. Con triple competencia en el horizonte -la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y la Liga Profesional- el club necesita reforzarse con jugadores de jerarquía. Almada podría ser esa pieza que marque la diferencia en un equipo que busca regresar a la cima del fútbol argentino e internacional.