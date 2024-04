El milagro de Caruso Lombardi: qué hizo en el fútbol uruguayo

La realidad es que el técnico argentino ya había debutado en el fútbol uruguayo hace menos de una semana, protagonizando un verdadero escándalo criticando al VAR, tras perder 2 a 1 frente a Nacional.

Caruso expresó su frustración en una entrevista con Tenfield: "No lo quisieron cobrar, está por lo menos 30 centímetros habilitado salvo que hayan hecho las líneas como en Argentina que las hacen con las curvas para no hacerlas derechas". Además, agregó: "Me duele que hagan esto con los equipos chicos porque uno viene a trabajar con todas las ganas, toda la esperanza".

Caruso 2.jpg Ricardo Caruso Lombardi

El video viral de Caruso Lombardi en Uruguay

"No pueden lastimar un vestuario, ahora los tengo todos muertos a los pibes, no los puedo levantar con nada, decime que hago yo ahora para levantar al equipo", sumó Ricardo Caruso Lombardi antes de agregar: "Tienen que respetar a los pibes que hicieron un partido bárbaro contra Nacional".

"Basta con el VAR, a mi no me vengan con el VAR, yo se que el VAR es trucho", volvió a arremeter Caruso y agregó: "Los hinchas que lo estaban mirando me decían ‘mirá Ricardo que no es off side’, si los hinchas se dan cuenta, el del VAR que está sentado fumándose un faso con un whisky ¿No se da cuenta?".

"El árbitro cobró un solo foul a favor de Miramar Misiones, que directamente no lo pongan en el calendario, no juguemos, para que vamos a perder tiempo concentrando dos días, le hacemos perder guita al club", se quejó.