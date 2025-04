El Ogro Fabbiani le dio con todo a Fernando Gago tras ganarle: "Yo sé los códigos del fútbol"

Es que el director técnico del Xeneize habló luego de la derrota, donde analizó el juego y compartió una profunda autocrítica, pero no reconoció los méritos del rival. Por eso, el que explotó de ira fue el DT del conjunto ganador, quien le saltó a la yugular en los últimos días y ahora volvió a demostrar que no se olvida el chicaneo.

“Yo me defendí de algunas declaraciones del técnico rival. Después de tantos años jugando al fútbol, hoy me toca ser entrenador y nunca le faltaría el respeto a ningún colega. Me sentí tocado. Cuando se meten con mi trabajo o mi grupo de jugadores, todavía me salta el jugador. Lo tengo que mejorar porque no soy más jugador, pero lo llevo en la sangre”, contestó el Ogro cuando le consultaron si quería aclarar algo sobre sus dichos post cotejo con Boca.

Luego, añadió: “Creo que el otro día fuimos superiores, podría haber terminado en goleada. Pero cuando se meten con mis jugadores o mi trabajo, no me gusta. Fueron varias frases. Yo reconozco que el rival hizo un buen planteo y lo felicito, nunca le faltaré el respeto a nadie. Jugué muchos años al fútbol y no porque dirijas a Boca me voy a dejar faltar el respeto”.

Embed - El OGRO FABBIANI tras el PASE de NEWELL'S a los 16avos de la COPA ARGENTINA Kimberley, Boca y más

El Ogro Fabbiani se mostró muy enojado con Fernando Gago

“Si tuviera más puntos, haría jugar a Newell’s de otra manera, pero hay que ponerse el overol. Sé los códigos del fútbol porque jugué 20 años. Respeto mi trabajo y, cuando se meten con cosas que no me gustan, las digo. Cuido lo que amo, que es mi trabajo. Las chicanas no me gustan”, puntualizó el actual DT de la Lepra.

Para cerrar, el ex entrenador de Riestra disparó: “Cuando un rival juega mejor que otro, no pasa nada en decirlo. ‘Fueron más inteligentes’. Pero cuando en la declaración, el rival de menosprecia, no me gusta. ¿Si tuve contacto con Gago? No, ni me interesa. Ya está, les ganamos. El grupo lo necesitaba y hay que seguir creciendo. ¿Si me gusta el estilo de Boca? No sé, yo miro a Newell’s”.