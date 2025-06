El "palito" de Miguel Borja a Marcelo Gallardo tras el debut en el Mundial de Clubes

El delantero colombiano no venía disputando muchos minutos con River, pero ayer le tocó debutar en el Mundial de Clubes por la lesión de Driussi.

“Contento porque se sumó de a tres, el equipo necesitaba eso. En lo personal, no es fácil después de muchos partidos sin jugar más de 30 minutos”, declaró Borja en la entrevista post partido, sin esconder la incomodidad que le genera estar relegado en la consideración de Marcelo Gallardo. Desde el 6 de abril, en el empate ante Sarmiento, no ha sido titular. Habitualmente ha ingresado desde el banco, mientras que Driussi ha ocupado el lugar de centrodelantero como prioridad.

Sin embargo, la lesión del exjugador de Austin FC podría abrirle la puerta a Borja en lo que resta del torneo. Driussi sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y tuvo que abandonar el campo sin poder apoyar el pie. Si bien aún resta la confirmación médica, en River temen que el delantero no llegue en condiciones a los próximos compromisos clave ante Rayados de Monterrey e Inter de Milán.

Más allá de lo individual, Borja analizó el partido con claridad y destacó el valor de haber convertido rápidamente: “El gol llegó rápido, ellos son un equipo muy aplicado defensivamente que sabe esperar y contraatacar. Lo bueno es que hicimos el gol antes de los 15 minutos”, explicó sobre el tanto de Facundo Colidio que abrió el marcador a los 11.

Borja 2.jpg Miguel Borja

La palabra de Miguel Borja tras la victoria de River

También tuvo palabras de elogio y agradecimiento para los hinchas millonarios que viajaron hasta Seattle para apoyar al equipo, pese a las complicaciones logísticas y económicas que implica una travesía tan larga: “River tiene la mejor hinchada de todas, tuvieron que viajar de muy lejos, somos los sudamericanos que más lejos nos tocó. Que llegaran hasta acá es para resaltar. Darles las gracias y que se vayan contentos, que seguiremos mejorando”, expresó con emoción.

De cara al futuro inmediato, Borja reconoció el desafío que implica enfrentarse a rivales de peso internacional, algo que, según él, puede jugar a favor del Millonario: “Hay veces que sentir que hay otro equipo superior es bueno porque a River no le pasa eso en Sudamérica. Donde llegamos somos favoritos, pero esta vez no y eso te da un plus. Es un reto”.