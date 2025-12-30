El particular proyecto que presentará la AFA en Dubái

La Asociación del Fútbol Argentino avanza con la expansión de su marca con aliados estratégicos de diferentes regiones.

La Asociación del Fútbol Argentino se asocia con la empresa de bienes raíces de medio oriente, Prestige One, para construir una torre de lujo en Dubái que se llamará "AFA Tower" . Este proyecto se realiza en el marco de la expansión de la marca a nivel mundial y se presentará oficialmente en enero.

Desde la llegada de Claudio "Chiqui" Tapia a la presidencia de la AFA, se lanzó un plan integral de marketing para expandir la marca de la asociación por todo el mundo. Hoy cuenta con más de 80 sponsors , varios que son marcas desarrolladas en el extranjero.

El plan de expansión se propuso y llevo acabo desde la llegada de Tapia, pero uno de sus cerebros es Leandro Petersen , Director Comercial y de Marketing de AFA. Además, la explosión de interés de las marcas se dio tras la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2006061044649652301?s=20&partner=&hide_thread=false AFA construirá UNA TORRE DE LUJO en DUBÁI y el megaproyecto será presentado oficialmente en ENERO.



La harán junto a Prestige One, una de las principales empresas de Real State de MEDIO ORIENTE.



El edificio tendrá el nombre y la imagen de AFA. pic.twitter.com/trAT4DdT3x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 30, 2025

La "AFA Tower" no solo será un edificio con la imagen de la asociación que tenga viviendas, sino que contará con museo interactivo, academias de fútbol y un restaurante temático. También habrá oficinas para que miembros de la entidad trabajen en una zona que consideran de vital importancia en relación al desarrollo económico y financiero.

El plan de la AFA para expandir la marca en 2026

El inicio de año para la AFA será bastante movido, ya que tiene en agenda algunas presentaciones importantes con respecto a su departamento de marketing. Este 2026 además, estará fuertemente marcado por el Mundial, en el que la selección argentina busca defender la corona obtenida en Qatar.

Los dos eventos principales de principios de 2026 para la AFA serán en Las Vegas, Estados Unidos y en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Allí buscará ampliar su red de alianzas estratégicas alrededor del mundo.

El 5 de enero de 2026 en Las Vegas, se desarrollará el "AFA Global Expansion", en donde la asociación presentará a Lexar, una empresa de tecnología, como un nuevo sponsor de las selecciones nacionales. Por otro lado, el 24 de enero será presentado el proyecto mencionado anteriormente, en colaboración con la empresa de bienes raíces, Prestige One.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PetersenLeandro/status/1999119176200327647?s=20&partner=&hide_thread=false La expansión global de la marca @afa, 2025: Roma, Dubai, El Cairo, Riyadh, Panamá, Boston, Madrid, Barcelona, Miami, New York, Londres.

El próximo 16 de diciembre, junto a @BrandFinance, en Emirates Stadium, Londres, cerraremos un año dónde pudimos reforzar el posicionamiento… pic.twitter.com/ubsY1IuCNM — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) December 11, 2025

Además, pensando en la próxima copa del mundo, la AFA presentará un acuerdo exclusivo con la aerolínea Latam Airlines, para que sea su transporte durante el evento y toda la temporada.

Expansión global de la AFA: la queja de siempre por los premios económicos

Aunque siempre es positivo que la asociación nacional tenga una imagen tan fuerte en el exterior y pueda cerrar contratos con sponsors tan exclusivos, una de las quejas recurrentes de la gente tiene que ver con los bajos premios que se entregan a los campeones de las copas y torneos argentinos.

Independiente Rivadavia, por ser el ganador de la Copa Argentina, se embolsó 140 mil dólares por toda su participación y solo 58 mil por la final ganada a Argentinos Juniors. En un anuncio reciente, la información es que el premio se incrementará a 237.500 dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElAscensox3/status/2005655295834382624?s=20&partner=&hide_thread=false La AFA ANUNCIÓ que aumentan los Premios en la Copa Argentina.



Ganar 32avos: 9 MIL Dólares

Ganar 16avos: 20 MIL Dólares

Ganar 8vos: 26.600 Dólares

Ganar 4tos: 33.600 Dólares

Ganar Semifinal: 53.300 Dólares

Ganar la Final: 95.000 Dólares



El CAMPEÓN… pic.twitter.com/JXFT4t6NZw — El Ascenso x3 (@ElAscensox3) December 29, 2025

Por otra parte, Estudiantes de la Plata, flamante campeón del Torneo Clausura, solo se llevó un cheque por medio millón de dólares. Estos montos parecen ser muy bajos por el bienestar financiero que vive la federación tras la consagración en Qatar y la expansión de su marca.