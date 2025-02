El pedido de Gago a la hinchada de Boca de cara al partido revancha por la Copa Libertadores

Triste, inexpresivo y claramente superado. El Boca de Fernando Gago perdió 1 a 0 con Alianza Lima, dirigido por Nestor "Pipo" Gorosito , en Perú , por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. El resultado quedó corto para lo que fue el desarrollo del encuentro y la diferencia no fue mayor por la actuación del arquero Agustín Marchesín.

El conjunto de Fernando Gago se vio sorprendido de arranque por el local en un lateral que fue capitalizado por Pablo Ceppellini. Alianza Lima fue superior en el primer tiempo porque evitó que Boca le llegara y tuvo dos chances más muy claras para aumentar la cuenta. De no ser por las atajadas de Marchesín a Castillo y Barcos, la diferencia pudo haber sido mayor en la etapa inicial.

El desempeño del xeneize fue tristísimo. Los cambios no modificaron nada, el equipo no tuvo actitud y la producción colectiva fue de las más flojas que se recuerde en mucho tiempo. La formación que conduce Gago manejó la pelota por momentos, pero nunca fue profundo y de hecho no tuvo intentos concretos al arco rival en el complemento.