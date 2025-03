El picante tuit de Huracán tras vencer a Racing en su cancha con escándalo

Lo cierto es que el entrenador visitante se animó a pedir disculpas ante la situación que se generó: "No hubo encontronazo. Es más, puedo ofertar una disculpa pública si creyeron que era para alguno de ellos. No fue un triunfo cualquiera ante cualquier rival. Yo no lo hice para nadie, ni lo vi y tal vez alguno se sintió aludido. Al muchacho (Gonzalo Costas) le pedí disculpas pero estaba un poco enojado. Tiré un insulto al aire como un desahogo, nada contra nadie. No le hice nada a nadie pero si alguno lo tomó a mal, yo vuelvo a pedir disculpas".

Racing Club de Avellaneda cayó 1-0 con Huracán, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En el partido disputado en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Eric Ramírez marcó el único gol del partido a los 24 minutos del primer tiempo.

Cuando el árbitro hizo sonar el pitazo definitivo, el entrenador del globo Frank Darío Kudelka festejó con ganas frente al banco de Racing, donde se encontraban los jugadores suplentes y el cuerpo técnico. La reacción no se hizo esperar y Gonzalo Costas, ayudante de campo del entrenador Gustavo Costas, se le fue al humo.

"Hay que aprender a ganar", le dijo el integrante del cuerpo técnico de Racing. "¿Qué, no se puede festejar?", le retrucó el DT de Huracán. Lo cierto es que la situación se volvió picante y algunos jugadores se tuvieron que meter a separar, mientras otros como Wanchope Ábila seguían la disputa.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas acumuló su cuarta derrota consecutiva en lo que va del certamen. Por la próxima fecha del torneo, visitará a Independiente el próximo domingo a las 16 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini en el marco del ´Clásico de Avellaneda´.

Por su parte, los de Parque Patricios alcanzan el quinto lugar del Grupo A con 18 puntos. En la siguiente jornada, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza el sábado a las 21 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

En el primer cuarto de juego, la Academia impuso condiciones sobre el Globo pero con imprecisión y sin peligro para el arquero argento ecuatoriano Hernán Galíndez. A los 24 minutos, Eric Ramírez adelantó a Huracán en el marcador.

Tras un centro flotado de Leonardo Gil sobre el vértice derecho del área, el mediocampista Matjko Miljevic anticipó al defensor Germán Conti y se la dejó servida al delantero ex Gimnasia La Plata que se la punteó al arquero Gabriel Arias que salió de manera muy floja. En el complemento, Racing fue en busca del empate pero con pocas ideas y se topó con un Huracán que supo defenderse de gran manera.

Esta es la síntesis de Racing Club de Avellaneda vs Huracán por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol

Torneo Apertura de la Liga Profesional - Novena fecha.

Racing Club de Avellaneda vs Huracán.

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.

Presidente Perón, Avellaneda. Árbitro: Sebastián Martínez

Sebastián Martínez VAR: Felipe Viola

Racing: Club de Avellaneda: Facundo Cambeses; Germán Conti, Nazareno Colombo, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Adrián Balboa y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Walter Mazzanti, Matko Miljevich, Gabriel Alanis; Erik Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Goles en el primer tiempo: 24m. Eric Ramírez (H)

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Adrián Fernández por Germán Conti (R); 24m. Santiago Solari por Matías Zaracho (R); 26m. Emmanuel Ojeda por Matjko Miljevic (H); 31m. Leonardo Sequeira por Gabriel Alanis (H) y Matías Tissera por Eric Ramírez (H); 43m. Ramiro Degregorio por Agustín Almendra (R); 45m. Facundo Mura por Gastón Martirena (R) y Rodrigo Cabral por Walter Mazzantti (H).