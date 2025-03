La gastada que Gustavo Costas le pegó a los equipos grandes para hablar de Racing

"Mientras los otros grandes... uno no entró a la Libertadores y otro perdió la final con Talleres, los otros están saliendo. Nosotros representábamos no solo a Racing, al fútbol argentino y lo dejamos allá arriba", esbozó el entrenador. Luego sacó pecho por lo hecho en el plano internacional: "Eliminamos a cinco brasileños. Y este último, porque cada vez que ganamos 'no le ganamos a nadie', este Botafogo, Racing tuvo muchos menos jugadores de los que jugó la final. Terminamos con una defensa que nadie daba dos pesos por esa defensa, vamos a ser realistas, terminaron jugando y jugaron con unos huevos bárbaros. Nos faltó, se fue Roger (Martínez), se fue Juanfer (Quintero), se fue (Agustín) Urzi, se fue (Johan) Carbonero, nosotros perdimos seis jugadores".