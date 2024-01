El polémico cambio que planea para este 2024 Demichelis en River

Es que en una conversación con ESPN, el entrenador destacó que su sinceridad le jugó en contra durante su primer año al frente del plantel millonario. Originario del Bayern Munich, donde la transparencia era la norma, Demichelis admitió: "Me tuve que adaptar a un montón de cosas. La sinceridad me jugó en contra, y no voy a explicar más nada. Trato de explicar, pero acá explicar me terminó jugando en contra".