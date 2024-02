El tuit de Pablo Lunati contra Chiquito Romero y su esposa tras el superclásico

El ex árbitro y reconocido hincha de River compartió un desagradable tuit contra Eliana Guercio y su marido.

El Superclásico entre River y Boca, que culminó con un empate 1 a 1, no solo dejó emociones en el campo de juego, sino también un tenso cruce entre el delantero colombiano Miguel Borja y el arquero Chiquito Romero. Las palabras de Borja, apurando a Romero con un "Jugá a la pelota. Mirá el escudo. Jugá", generaron una reacción serena por parte del arquero, quien no mostró apuro para reanudar el juego. Esto provocó que el ex árbitro Pablo Lunati, reconocido hincha de River, se convierta en el protagonista de un desagradable incidente en las redes sociales.