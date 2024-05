El vergonzoso video del ex Boca Bebelo Reynoso con fajos de plata y un arma que se volvió viral

Embed Una volta al Boca #DeRossi disse del suo compagno Bebelo #Reynoso: “È un fenomeno. Rispetto ad altri gioca un altro tipo di futbol, è davvero fenomenale ..."



Qué dijo el abogado de Bebelo Reynoso

El abogado de Reynoso, Jorge Sánchez del Bianco, afirmó en Radio Mitre (Córdoba) que el video no forma parte de ninguna causa ni constituye delito alguno. "No se puede establecer cuándo ha sido filmado. No se puede verificar en el video que efectivamente sea un arma de fuego o de utilería. No habría actitud ilícita. Se va a poner a disposición de la Justicia, como siempre lo ha hecho", expresó.