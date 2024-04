El video de Boca para celebrar la victoria ante River: metralletas, flechas y todo el color del Superclásico

Luego, en el video se ve a los hinchas celebrando a la salida del Kempes haciendo el festejo de los delanteros. Tanto la "metralleta" de Merentiel como la flecha de Cavani, e incluso "El Topo Gigio" que inmortalizó Juan Román Riquelme.

Algunos con fernet en la mano, otros con cerveza y otros revoleando su camiseta fueron pasando delante de la cámara. Uno de los fanáticos envía un mensaje muy particular en medio de la alegría absoluta: "a mi jefe, le voy a decir solo una cosa: mañana no voy, y no voy más. Aguante Boca, papá!".

Embed No sé qué pasa, no puedo entender... pic.twitter.com/dNi2I8d6Lx — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 22, 2024

Finalmente, el video regresa al vestuario con el plantel ingresando tras la gran victoria del domingo y un festejo a pura sonrisa y canciones. Los jugadores cantaron "La Cumbia de los Trapos", que es otro clásico para el fútbol argentino pero que Boca tomó como propio en los últimos años.

El hincha que le "devolvió" el flechazo a Cavani

Promediando el mismo video, se ve a un hincha con una camiseta blanca de Boca que se había hecho conocido en el partido contra Godoy Cruz. En el festejo de su golazo, Cavani realizó el gesto de la clásica flecha y un fanático en la popular lo siguió simulando recibir ese "flechazo". Como la imagen se viralizó, el club lo invitó a sus instalaciones y le regalaron una camiseta con la "10" del uruguayo.

En el video publicado este lunes, al mismo hincha se lo ve saliendo del Kempes y diciendo que le "dije que le iba a traer la flecha a Cavani y se la traje".

En un principio, el calendario dictaba que el equipo de La Boca y el de La Plata se enfrentarían el domingo 28 de abril. Sin embargo, el club de la Ribera debe jugar por la Copa Sudamericana el próximo jueves 25 de abril, por lo que tendría menos tiempo de descanso a comparación de su rival.

Es por este motivo que la dirigencia de Boca propuso la idea de jugar el lunes 29 de abril, para tener 24 horas más de descanso luego de viajar a Brasil para enfrentar a Fortaleza por el certamen continental. Estudiantes, por su parte, debe jugar el martes 23 de abril por Copa Libertadores.

Boca pidió tener un día más de descanso y ante esa solicitud la dirigencia del Pincha sumó una nueva alternativa: jugar el martes 30. De esta forma, se aprovecharía el feriado del miércoles 1 de mayo (Día del trabajador) para que ambas hinchadas puedan regresar en paz y a su vez convocar mayor público.

A falta de una sede confirmada, se estima que el partido tendrá lugar nuevamente en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mismo escenario donde el Xeneize se quedó con el Superclásico. Con ambos clubes de acuerdo, lo único que resta definir es la fecha y el horario.