En Racing prendieron fuego un cartel con el nombre de Chiquito Romero

Tras la victoria de Boca sobre Racing en la Copa Libertadores, donde Romero se destacó como figura clave, su relación con la afición racinguista quedó fracturada. En ese contexto, el arquero expresó su descontento al declarar: "Me voy con dolor y tristeza. Que la gente me putee no me gusta".

Chiquito Romero 2.jpg

Se espera que en los próximos días la cancha número 1 vuelva a lucir el nombre del experimentado arquero de 36 años. Sin embargo, la realidad es que la relación entre Chiquito Romero y Racing parece totalmente rota. Hace un año atrás el propio Víctor Blanco se había quejado del arquero: "Se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha. Me duele verlo con la de Boca. Racing es un club muy grande".

"Si me hubiesen hecho una oferta, seguramente la hubiese aceptado", aseguró en ese momento Chiquito. Su gran actuación frente a Racing, con la camiseta de Boca, terminó en insultos por parte de la hinchada de la Academia, que no le perdonaron al arquero el vestir la camiseta del Xeneize. A pesar de esto, desde 2007, año en que se fue a jugar a Holanda, el arquero ha colaborado con el club en muchas ocasiones, inclusive ya con la camiseta de Boca, en el 2022, hizo llegar un piso de goma para el gimnasio del club y seis biciletas fijas y algunas pelotas.