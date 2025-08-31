En una ráfaga, River amplió la ventaja sobre San Martín con gol de Salas

El Millonario, que viene de eliminar a Unión de Santa Fe por la Copa Argentina, quiere sumar de a tres frente a su gente y seguir de racha.

En el arranque del compromiso, a River le costó mucho encontrar espacios y Juanfer Quintero se mostró extrañamente errático. En contraposición, San Martín salió al campo de juego sin intenciones de delegar la iniciativa y contó con algunas aproximaciones interesantes, como un remate lejano de Horacio Tijanovich que pasó por encima del travesaño . A los 15', durante un contraataque, Santiago Salle le puso un pase preciso al espacio a Ignacio Maestro Puch, que hizo temblar el poste.

El MIllonario no venía haciendo un buen partido, pero en ataque contaba con mucho poder de juego. Con astucia, Ian Subiabre encontró una pelota dentro del área, se sacó a dos hombres y se la cedió a Santiago Lencina : el juvenil, casi en una baldosa, disparó bien arriba para estampar el 1-0 .

¡¡EL PALO SALVÓ A RIVER DEL GOL DE MAESTRO PUCH PARA EL SANTO SANJUANINO!! pic.twitter.com/LOjpLbEx8B

El equipo de Marcelo Gallardo no le dio ni tiempo al elenco cuyano para recuperarse del golpe. Maximiliano Salas , que parece haber dejado la lesión que lo tuvo a maltraer atrás, le ganó la posición a Rodrigo Cáseres apenas punteando el balón, arqueó el cuerpo y remató cruzado para ampliar diferencias .

RIVER SE PUSO EN VENTAJA Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan

¡QUÉ GOLAZO HICISTE, SALAS!



El delantero de River dejó en el camino a un defensor y sacó un remate cruzado para el 2-0 ante San Martín SJ



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/COdmMnMW1C — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

El ex delantero de Racing siguió siendo la carta más peligrosa de los de Núñez: en otra acción, pivoteó con prestancia y sacó un latigazo que Matías Borgogno contuvo tras un leve rebote. A partir del segundo tanto, el partido se transformó en un monólogo de La Banda, que no pasó a golear por la falta de precisión y eficacia. La visita, por su parte, intentó sin éxito mediante pelotas largas y alguna salida rápida.

La previa de River-San Martín de San Juan

River, líder de su zona con 12 puntos, recibe a San Martín de San Juan en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el estadio Monumental de Núñez desde las 19.15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera, secundado desde el VAR por Germán Delfino. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

Formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

¡Los 11 del Millonario para esta tarde!

Formación de San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Sebastián Jaurena, Nicolás Watson; Santiago Salle, Sebastián González, Horacio Tijanovich; y Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

#TorneoBetano Clausura 2025



Así vamos hoy!! Éstos son los titulares y suplentes elegidos por Leandro Romagnoli para visitar a River desde las 19:15hs.



Seguilo en vivo por TNT Sports Premium

#VamosLosSantos#VamosVerdinegro

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.

Transmisión: TNT Sports.