Entre lágrimas y aplausos, el Peque Schwartzman se retiró del tenis

Embed LA EMOCIÓN DEL PEQUE



Diego Schwartzman cayó por 6-2 y 6-2 ante el español Pedro Martínez y disputó su último partido como tenista profesional. Así lo reconoció el Lawn Tennis. pic.twitter.com/ZJax09rAry — TyC Sports (@TyCSports) February 13, 2025

Números importantes

Midiendo apenas 1,70, Schwartzman jugó 15 años en la elite, llegó a ser octavo en el escalafón en el 2020. Ese año le pudo ganar a Rafael Nadal en Roma, en el momento más importante de su carrera.

Completó su campaña deportiva con 476 partidos, cuatro títulos de ATP y 10 finales y una semifinal de Grand Slam.

La palabra del Peque

"Agradecer al torneo, que me dio la posibilidad de jugar acá el último torneo. A toda la gente que trabaja acá. Que un jugador se autoinvite como hice yo es complicado, pero me dieron la oportunidad y voy a estar siempre agradecido por eso", declaró en el homenaje que le realizó la organización.

El ahora exjugador de 32 años recordó a sus primeros entrenadores y a quienes lo acompañaron en su carrera. Al mismo tiempo destacó a su entorno, su pareja y familia, sin dejar de lado al público que lo aplaudió en los dos cotejos.

"Ayer pude devolver el aliento y la locura que me dieron acá, hoy creo que no. Hoy desde que arrancó la mañana me costó mucho abstraerme. Intenté estar lo más enfocado posible pero no podía, me pegué un raquetazo en la mano. Físicamente me sentía bien después del partido de ayer (victoria sobre Nico Jarry). Voy a borrar el score de hoy, perdón Pedro (risas). Pero no tengo más que palabras de agradecimiento. Llegó a su fin y me va a tocar disfrutar desde otro lado", comenzó diciendo el protagonista.

"Me quedo con los que nunca me vieron ni a un metro y pagaron una entrada, no hoy, sacando esta semana, todos estos años fueron increíbles. No se en qué momento pasó, pero fue increíble. Argentina ha tenido monstruos del tenis a los que yo ni les toqué los talones, pero toqué otra fibra en la gente que hizo que me quieran y fue espectacular", declaró el Peque entre lágrimas.

"Fui muy feliz. Agradecerles a todos ustedes, a los que me conocen y a los que no. Fue un viaje espectacular. Tengo mucho más de lo que necesito", finalizó.