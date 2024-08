Escándalo en la Copa Argentina: Gimnasia y Barracas Central desataron una batalla campal

Benja Domínguez y una despedida ideal en Gimnasia de La Plata

El delantero de Gimnasia disputó su último partido con la camiseta del club de sus amores. Fue vendido en las últimas horas al Bologna de Italia en una transferencia que incluye que el club argentino percibirá 4.500.000 euros por el cien por ciento de su ficha, con la posibilidad de llegar a los seis millones por objetivos. Además el Lobo conservará una plusvalía del 15% sobre una futura venta.

Domínguez marcó el gol de la victoria con un remate de zurda tras la asistencia de Ramiro Castillo. En el festejo se lo notó visiblemente emocionado a "Benja", que con apenas 20 años es la última joya de la institución del Bosque.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1826729675789357162&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DEL LOBO! Benjamín Domínguez, en su último partido con @gimnasiaoficial metió esta gran volea que le da el 1-0 parcial. Seguí toda la acción EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/QGFgii5eNx #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/dO6E371N3L — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 22, 2024

"Te lo juro, lo soñaba, un gol y despedirme de la gente. Me voy tranquilo con el cariño, se que la mayoría me quiere. Los chiquitos cada vez que me ven se vuelven locos, eso no tiene precio, me lo llevo adentro de mi corazón para siempre", declaró apenas terminado el encuentro.

Newell's quedó afuera en otro duelo por la Copa Argentina

Central Córdoba clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2024, tras eliminar a Newell’s en la definición por penales por 3 a 2, después de haber empatado 0 a 0 en el tiempo reglamentario, en un partido disputado en el Estadio Único de San Nicolás.

El arquero de Central Córdoba, Luis Ingolotti, fue fundamental para el pase de su equipo al detener los disparos del mediocampista Gabriel Carabajal y del defensor y capitán Gustavo Velázquez. Central Córdoba enfrentará en cuartos de final a Temperley, buscando clasificar a las semifinales del certamen.

En un primer tiempo con bastante acción, la primera jugada de riesgo fue para Central Córdoba, cuando el extremo Luis Angulo dejó mano a mano al centrodelantero Lucas Varaldo, pero su remate fue bloqueado por el defensor Angelo Martino.

A los 15 minutos llegó Newell’s por primera vez. Después de un tiro libre, tanto el extremo Lucas Besozzi como el delantero Juan Ramírez quedaron mano a mano ante Ingolotti, pero el arquero tapó ambos remates.

A los 38 minutos del segundo tiempo, Angulo fue habilitado por el mediocampista Kevin Vázquez pero su remate, a pesar de estar mano a mano, se fue ancho.

Siete minutos después, Milijevic recibió un centro en el medio del área grande y libre de marca pero su cabezazo fue débil y centralizado, por lo que fue rechazado por Ingolotti.

El segundo tiempo no contó con tantas llegadas como el primero, con solamente un tiro libre lejano de Matko Milijevic, que fue desviado al córner por Luis Ingolotti, sobre su palo derecho.

Ya en los penales, el arquero de Central Córdoba se erigió como la figura del partido. Contuvo los remates de Gabriel Carabajal y Gustavo Velázquez, ambos fueron remates bajos y al palo derecho del arquero, y el remate desviado de Milijevic le dio al equipo santiagueño la clasificación a cuartos de final.