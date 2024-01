Escándalo en Racing: una de sus estrellas rescindió el contrato por "razones personales"

La decisión de Vecchio de no participar en las prácticas no fue precedida por ninguna notificación al nuevo entrenador, lo que agravó la situación. Además, según fuentes de ESPN, el jugador habría comunicado a los dirigentes su intención de rescindir su contrato con el club de Avellaneda. Aunque los motivos de sus faltas no se han revelado, algunos señalan que podrían estar relacionados con declaraciones de Costas sobre su estado físico.