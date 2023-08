Escándalo en River: la decisión que tomó Borja tras pelearse con Demichelis

Miguel-Angel-Borja-Demichelis-River.jpg

Es que Miguel Borja no sumó ni un minuto de los 180 de la serie frente a Inter de Porto Alegre y frente a Talleres, en lo que fue la eliminación de la Copa Argentina, sólo sumó 4 minutos. Al ver que no es del gusto del DT, se sintió destratado y no quiere volver a jugar en River, por lo que estaría buscando nuevo club.

"La gota que rebalsó el vaso fue haberlo mandado a correr a un costado y no ingresar en Porto Alegre. Entra Colidio que tiene dos días en el club y él queda afuera", expresó respecto a las cartas que jugó Demichelis ante Inter y que lo mantuvieron al colombiano viendo todo desde el banco.

"Las razones no son solo deportivas. No es por si entró o no entró. En el último partido, Borja quedó corriendo a un costado y nadie le avisó que no había más ventanas de cambio. Yo cuento, del lado del jugador, que Borja argumenta que el técnico lo destrató", expuso Balassone por el enojo que tiene el delantero.

Sumado a esto, enumero las cosas que no le gustaron al delantero y que provocaron su fastidio: "Lo que no asume Borja es quedar detrás de Rondón, que llegue Colidio para competir y que, en la semana en la que él entrenó como titular, después lo desplace. Este fue el motivo detrás del emoji".