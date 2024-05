Escándalo en River: las disculpas de Martínez tras el exabrupto de su hermano con Demichelis

Todo comenzó con un mensaje provocador de Lucas Martínez en Instagram: "En Alemania te están esperando", en referencia a una posible salida de Demichelis. Junto al posteo, Lucas compartió una foto con Marcelo Gallardo, exentrenador de River, lo que no hizo más que avivar las especulaciones y críticas hacia el actual DT. Aunque Lucas eliminó rápidamente la publicación, las capturas de pantalla se viralizaron de inmediato.

Ante el revuelo, David Martínez no tardó en ofrecer disculpas públicas. "Quiero ofrecer mis disculpas sinceras por una publicación surgida de mi entorno en el día de ayer. Esas expresiones claramente no coinciden con mi forma de pensar ni de proceder en el día a día, ni tampoco con los principios que intentamos transmitir en nuestro club", afirmó el defensor en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Además, pidió que "sepan disculpar" a su hermano y subrayó que también está arrepentido.

El mensaje de disculpas de Martínez llega en un momento crítico para River Plate, que viene de una racha de malos resultados y enfrenta el descontento de los hinchas. El entrenador Martín Demichelis, consciente de la situación, ha mantenido una postura firme. "Sigo con la fortaleza que me caracterizó en mi niñez, mi adolescencia y mi madurez como jugador y entrenador. Me paro enfrente del grupo sin problemas, me siento orgulloso de ser el entrenador de River y así lo seré hasta el último día", declaró el DT, descartando cualquier intención de renunciar.

David Martinez 2.jpg Martín Demichelis

La complicada relación de Demichelis y River

Después del partido contra Argentinos Juniors, se vio a Demichelis reunido con el presidente del club, Jorge Brito, y el referente Leonardo Ponzio en el micro del equipo, lo que generó más especulaciones sobre posibles decisiones futuras. Sin embargo, esta reunión no pasó de ser un intercambio necesario en un momento delicado para el club.

David Martínez, relegado en la consideración del DT y con escasa participación en los partidos, se encuentra en una posición complicada. Con solo 182 minutos en cancha en lo que va del año y superado en la rotación por Paulo Díaz y el juvenil Daniel Zabala, su salida del club parece cada vez más probable, a pesar de haber renovado recientemente su contrato hasta 2026.

La dirección del club ya había descartado una oferta concreta de Inter Miami por 2 millones de dólares y recibido sondeos de Racing y Cruzeiro. Sin embargo, con el mercado de pases de invierno acercándose, una transferencia o cesión con obligación de compra podría ser una solución para todas las partes involucradas, permitiendo a River recuperar parte de la inversión realizada en su ficha.