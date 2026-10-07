El Casino Magic será el escenario de una noche imperdible con 15 peleas, defensa de títulos y el arbitraje estelar de una figura histórica de las artes marciales.

Estética de videojuego, duelos internacionales y una leyenda en la jaula: vuelve el evento de combate más esperado de la Patagonia

El próximo sábado 10 de octubre, a partir de las 22:00 hs , el imponente salón del Casino Magic Neuquén (Teodoro Planas 4005) será el escenario de una noche épica de deportes de combate con la esperada edición de MAGIC ARENA MMA 18.0 .

Con una estética inspirada en el legendario videojuego de peleas Street Fighter, el evento promete una puesta en escena inmersiva y un espectáculo cargado de adrenalina para los fanáticos de las artes marciales mixtas y el kickboxing.

La velada contará con una cartelera cerrada de 15 combates de primer nivel , reuniendo a los mejores atletas de la región patagónica y a una destacada delegación internacional proveniente de Chile.

Peleas estelares de la noche

Defensa de Título de Kickboxing (5 rounds de 3 minutos):

El actual monarca Seba Rivero (Team Alta Barda) pondrá en juego su corona ante el peligroso retador Santiago Romero (Team Fémur). Además de la gloria deportiva y el cinturón de campeón, el combate tendrá en juego un premio económico especial de $200.000.

Fondo Profesional de MMA — Desafío Internacional:

En un duelo de alta tensión entre Argentina y Chile, el rionegrino Sergio Gornatti (Team Samuray, Catriel) se medirá cara a cara contra el chileno Braian Díaz (Team Radical, Valparaíso).

Cartelera completa: 15 combates cerrados

El cronograma de combates ofrecerá un amplio abanico de categorías y modalidades:

1 Pelea Profesional de MMA (Argentina vs. Chile).

(Argentina vs. Chile). 1 Pelea de Título en Kickboxing (5 rounds de 3 min).

(5 rounds de 3 min). 5 Combates Semiprofesionales de MMA , con presencia de otro competidor internacional de Valparaíso (Chile).

, con presencia de otro competidor internacional de Valparaíso (Chile). 2 Combates Semiprofesionales de Kickboxing .

. 6 Combates Amateur de Kickboxing, destacándose un atractivo bloque de 4 peleas femeninas.

Protagonistas de toda la Patagonia e invitados internacionales

El evento congregará a exponentes y escuelas de combate de múltiples localidades: Neuquén Capital, Plottier, Cipolletti, Cinco Saltos, General Roca, El Bolsón, Catriel y los representantes que cruzan la cordillera desde Valparaíso, Chile.

Fiscalización y arbitraje de primer nivel

La fiscalización de la jornada estará bajo la órbita de la A.A.D.C. (Filial Neuquén).

Como condimento especial dentro de la jaula, el árbitro principal será el reconocido peleador Daniel Alvar, una verdadera institución en el deporte al ser el primer campeón patagónico de MMA profesional, con una trayectoria de más de 50 combates profesionales.

Datos del evento y entradas

Fecha: Sábado 10 de octubre.

Sábado 10 de octubre.

Hora: 22:00 hs.

Lugar: Casino Magic Neuquén (Dr. Teodoro Luis Planas 4005, Neuquén Capital).