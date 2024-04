Esteves y un gol histórico para Deportivo Rincón: contra Cipolletti "se vive como un clásico"

Esteves se mostró contento por el resultado y por la forma en la que se dio el partido, donde no abundaron las ocasiones y hubo mucha pelota dividida en las que el marcador central prevaleció. "Estuvo lindo. Me gustan esos roces, me entreno para eso. Me gustó haberlos enfrentado", agregó.

El protagonista de la tarde del domingo fue honesto y reconoció que marcar no estaba en sus prioridades. "No esperaba hacer el gol. Siempre voy al área a molestar, a hacerle la cortina a algún compañero y hoy vi el lugar y fui. Cada tanto la toco y entra, pero prefiero defender", confesó.

Tras el partido, algunos hinchas que concurrieron a la cancha de la Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces le pidieron fotos. "Siempre es bueno porque la gente viene, nos acompaña y nos gusta compartir con ellos", afirmó el defensor al respecto.

Como integrante del plantel que logró el ascenso desde el Regional Amateur, Esteves es un referente de Deportivo Rincón y tiene expectativas de seguir creciendo junto a sus compañeros: "Estamos en la historia y vamos a seguir haciendo historia, que nos sigan acompañando"

Joel Lucero, su palabra debutar en Deportivo Rincón

El delantero que vistió la "9" contra Cipolletti no había podido jugar hasta ahora porque no entraba el pase. "No pude estar porque no entraba el pase mío, el tránsfer. Hoy me tocó ser titular en esta cuarta fecha", dijo Joel Lucero tras vencer 1 a 0 a Cipolletti.

Para Deportivo Rincón fue el primer tanto en cuatro partidos y el León pudo cortar la racha sin festejar. "Tuvimos varias llegadas y no se abría el arco, hasta que en un tiro libre pudimos convertir. Era un partido duro, difícil. El técnico nos planteó que teníamos que salir a buscarlo. Creo que hicimos eso, no dejar de atacar hasta que terminara el partido que es lo fundamental. Ahora a seguir sumando contra Círculo, a meterle con todo y ver qué planifica el DT en la semana", declaró el delantero.

Luego de la victoria, los jugadores del equipo neuquino se juntaron a rezar en el campo de juego, algo que se ve poco en el fútbol de ascenso. Consultado sobre ese tema, Lucero admitió: "Lo hacemos al empezar el partido y al terminarlo, es algo muy importante para nosotros".