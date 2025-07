Estudiantes quiere llevarse a otro referente de River: qué opina Marcelo Gallardo

El mediocampista ofensivo, de 32 años, no logró afianzarse en su regreso al club de Núñez en 2023. Si bien firmó contrato hasta diciembre de 2025 con la intención de recuperar el nivel que había mostrado entre 2010 y 2014, su rendimiento estuvo lejos de las expectativas. En lo que va del año, jugó apenas 15 partidos entre todas las competencias —solo cuatro como titular—, convirtió un gol (el sexto en la goleada 6-2 frente a Independiente del Valle por Copa Libertadores) y no registró asistencias. Su última aparición fue en la derrota ante el Inter de Porto Alegre por el Mundial de Clubes, y desde entonces no volvió a ser convocado por Marcelo Gallardo.