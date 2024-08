Expulsión y escándalo en Racing: la temeraria patada de Maravilla Martínez que lo podría sacar del clásico

mARAVILLA-Patada.jpg

Lo preocupante para el equipo de Gustavo Costas, que se retiró del estadio sin dar declaraciones, es la posibilidad de que Martínez se pierda el clásico ante Independiente, en caso de que reciba una suspensión de dos fechas. Esta suspensión es posible tras haber sido una expulsión directa.

Final con polémica: Racing malogró un penal mal sancionado y perdió con Gimnasia

A los 92 minutos, el árbitro Nazareno Arasa sancionó un penal a favor de Racing por una supuesta mano intencional del jugador de Gimnasia, Juan Cortazzo, dentro del área. Sin embargo, la decisión fue controvertida, ya que la mano no parecía estar en una posición antinatural ni ampliaba el volumen del cuerpo, según lo establece el reglamento.

Los jugadores de Gimnasia reclamaron que el árbitro debería haber revisado la jugada con el VAR, pero la revisión no se llevó a cabo. Adrián "Maravilla" Martínez fue el encargado de ejecutar el penal, pero su disparo se estrelló en el travesaño, desperdiciando la oportunidad de empatar el partido. Racing tuvo otra chance más en los instantes finales, pero no logró convertir. La decisión de no revisar la jugada con el VAR dejó un aire de polémica en el cierre del encuentro.

El partido entre ambos equipos se destacó por la tensión y las oportunidades desperdiciadas. Racing controló gran parte del juego, pero no logró capitalizar sus chances. Este resultado dejó a Racing sin la posibilidad de liderar la tabla.