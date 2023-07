Fernando Gago se enojó y habló a fondo de los refuerzos de Racing

Embed "LAS PRIORIDADES LAS TENGO YO." Fernando Gago se refirió al mercado de pases de Racing.@espnfutbolarg



Ante la consulta sobre si podía decir cuáles eran las prioridades para él en la búsqueda de refuerzos de calidad. “No, no, las prioridades las tengo yo y tengo un respeto por el plantel que tengo y no me gusta hablar de nombres”, aseguró Fernando Gago.